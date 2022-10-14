"أبشر" تستعرض خدماتها ضمن جناح "الداخلية" في "جيتكس"

وأسهم التحول الرقمي في تحقيق أثر مباشر في جوانب مختلفة، منها الجانب الاجتماعي بتوفير الجهد والوقت على المستفيدين، وبيئيًا حافظت على 559 مليون ورقة تعادل المحافظة على 35 ألف شجرة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 500 مليون كيلوغرام خلال المدة من 2018 إلى 2020، وكذلك توفير كمية المياه المستخدمة في صناعة الورق بما يعادل أكثر من 5.1 تريليون جالون خلال المدة نفسها، وفي الأثر المالي تجاوزت الوفورات المالية 17 مليار ريال سنويًا، وأمنيًا الحد من عمليات التزوير والتلاعب في توثيق العقود.