شاهد.. حضور كثيف وتفاعل كبير لفيلم "آخر البدو" في سينما مكتبة المؤسس



وقد قامت المكتبة بعرض الفيلم مرتين؛ نظرًا لازدحام قاعة العرض بالحضور من المهتمين بالتاريخ، والنقّاد السينمائيين، والكتّاب والإعلاميين، وطلاب المدارس، والإقبال الشديد من الحضور؛ حيث أبدوا استمتاعهم بمشاهدة الفيلم، وإفادتهم من المعلومات الاجتماعية والثقافية التي يعيشها البدو، ومكونات التراث الشفاهي الذي نقل صورة جلية عن هذه الشريحة الاجتماعية المهمة في المملكة، التي تمثّل عراقة الماضي وعبق التراث الصحراوي الذي يشكّل مكونًا رئيسيًّا من مكونات الثقافة في المملكة.