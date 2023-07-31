بقيمة ٨٠٠ مليون ريال.. "أمير الشرقية" يرعى توقيع عقود استثمارية تعزز جودة الحياة

وقال أمين المنطقة إن هذه الاتفاقية والمشاريع الاستثمارية ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى جودة الحياة والعناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية، وتؤكد جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين في الأمانة؛ مشيرًا إلى أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية، لدعم جودة الحياة من خلال قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة، والتي تأتي بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتأتي تلك المشاريع التي تم توقيعها ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية في تنمية مشاريع القطاع البلدي الاستثمارية، ورفع الجذب الاستثماري للمنطقة، التي تأتي وفق توجيهات أمير المنطقة، ونائبه لتنمية المنطقة في مختلف القطاعات.