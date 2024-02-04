غداً.. انطلاق الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في نسخته الـ19

وتشمل الفعاليات: الحرف اليدوية التراثية؛ كصناعة المشغولات اليدوية بأنواعها مثل (الخوص، والسدو، وعمل القرب، والمنسوجات)، والأسر المنتجة التي تستعرض أنواع المأكولات المشهورة بالمنطقة؛ كالجريشة، والهريسة، والمطازيز، والمرقوق، والكبيبا، إلى جانب وجود الجلسة التراثية، وركايب الإبل، و(فود ترك)، التي يعمل من خلالها شباب وفتيات المنطقة، ويقدمون وجبات سريعة ومتنوعة، إضافة إلى وجود ميدان الخيل الأصايل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.