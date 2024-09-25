أسواق التميمي تفتتح فرعها الـ 112 في حي الرحاب بجدة

أعلنت "أسواق التميمي"، الرائدة في مجال تجارة التجزئة الغذائية في المملكة، عن افتتاح فرعها الجديد في حي الرحاب بمدينة جدة، يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024م.
ويمتدُّ الفرع على مساحة 2583 مترًا مربعًا، وهو يُعدُّ الرابع لأسواق التميمي في جدة، والثلاثين على مستوى المنطقة الغربية، والــ 112 على مستوى المملكة، ويهدف إلى تعزيز وجودها في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى تقديم تجربة تسوُّقٍ فريدةٍ للمواطنين والمقيمين، ويتزامن الافتتاح مع عروضٍ خاصَّةٍ وحصريةٍ على السلع والمنتجات.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، بوبي راجندران، عن سعادته بهذا التوسُّع، مؤكدًا أن الفرع الجديد يُجسِّد حرص "أسواق التميمي" على القُرب من العملاء، وتوفير تجربة تسوُّقٍ مميَّزةٍ وسهلة، ويأتي ذلك ضمن رؤية الشركة التوسُّعية، وسعيها لتكون في مقدِّمة سلاسل السوبر ماركت بالمملكة، من حيث خدمة العملاء، الجودة، الأطعمة الطازجة، التنوُّع، والأسعار التنافسية.
ويُقدِّم الفرع الجديد مجموعةً متنوِّعةً من أجود السلع الغذائية، بما في ذلك الأطعمة والفاكهة والخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى البضائع المحلية والمستوردة، كما يوفِّر المتجر تشكيلةً واسعةً من الأغذية الصحية والعضوية، ومنتجاتٍ خاليةً من الألبان والجلوتين والسكر، علاوةً على توفيره مجموعةً متميِّزةً من منتجات "ميروس" التي تتضمن الفواكه المجففة والمكسرات والتوابل، ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.
ويحتوي المتجر أيضًا على أقسامٍ مخصَّصةٍ للأجبان، اللحوم، والمخبوزات الطازجة، إلى جانب منتجاتٍ حصريةٍ لعلاماتٍ تجاريةٍ متنوِّعة.
وتُعتبر أسواق التميمي الوجهة المفضَّلة للعديد من السعوديين والأجانب؛ لما تتميَّز به متاجرها من رحابةٍ وتنظيم، وأسعارٍ تنافسية، وتقديم أفضل المنتجات؛ لتلبية احتياجات الزبائن.