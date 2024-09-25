أسواق التميمي تفتتح فرعها الـ 112 في حي الرحاب بجدة

وعبَّر الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، بوبي راجندران، عن سعادته بهذا التوسُّع، مؤكدًا أن الفرع الجديد يُجسِّد حرص "أسواق التميمي" على القُرب من العملاء، وتوفير تجربة تسوُّقٍ مميَّزةٍ وسهلة، ويأتي ذلك ضمن رؤية الشركة التوسُّعية، وسعيها لتكون في مقدِّمة سلاسل السوبر ماركت بالمملكة، من حيث خدمة العملاء، الجودة، الأطعمة الطازجة، التنوُّع، والأسعار التنافسية.