انطلاق ثالث ورش منتدى الحوار الاجتماعي لعام 2023م بالرياض

وسلطت الورشة الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام، والذي يتناول بحث إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحث الخدمات الإجرائية المقدمة لأصحاب العمل والعاملين ومدى الاستفادة منها، وآلية عمل برنامج توثيق العقود وبحث التحديات المتعلقة به ومعالجتها.