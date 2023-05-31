انطلاق ثالث ورش منتدى الحوار الاجتماعي لعام 2023م بالرياض

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة سياسات سوق العمل، اليوم الأربعاء، بالرياض، ثالث ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الثالث عشر للعام 2023م.
عُقدت الورشة تحت عنوان: "التشريعات والسياسات الحكومية - رؤى وتطلعات"، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وبمشاركة من ممثلي الحكومة وممثلي العمال.
وسلطت الورشة الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام، والذي يتناول بحث إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحث الخدمات الإجرائية المقدمة لأصحاب العمل والعاملين ومدى الاستفادة منها، وآلية عمل برنامج توثيق العقود وبحث التحديات المتعلقة به ومعالجتها.
كما ناقش الحضور مراجعة التشريعات المنظمة لأعمال المحاكم العمالية من ناحية نوعية القضايا التي تعرض عليها، وتوضيح اختصاصاتها في جوانب قضايا العقود ونظام العمل، وآليات التقاضي للفصل في المنازعات العمالية.
وقدم وكيل سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، كلمة رحب خلالها بالمُشاركين، ناقلًا لهم دعم قيادات الوزارة لتحقيق الفرص ومعالجة التحديات، مما يسهم في نمو سوق العمل.
جمعت الورشة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة "وزارة العدل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.