أخصائية نفسية لـ"سبق": 157 حالة طلاق بالمملكة يومياً والأطفال هم الضحايا

وأضافت الأخصائية النفسية: الله أحلّ الطلاق، ولأسبابٍ كثيرة لست هنا لأناقش الأسباب ولا الحكمة منها، لكن أتطرق إلى نقطة عدم التوافق الزوجي بينهما، ما أدّى أيضاً إلى عدم التوافق التربوي، فهو كأب يحب أبناءه ومتعلق بهم ويريد تربيتهم بطريقته الخاصة، ويدّعي أنها أمٌّ سيئة ولا تصلح أن تكون أماً، ولا تفقه في التربية شيئاً والعكس من ناحية الأم.