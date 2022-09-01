"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وتبوك والشرقية ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والظهران والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.
وتشهد تبوك أيضاً ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.