"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.