طريف تسجّل أقل درجة حرارة في المملكة عند 2 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بدرجتَيْن مئويتَيْن.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، مكة المكرّمة وجدة والقنفذة 29 درجة، ينبع 28 درجة، والخرج 27 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بدرجتَيْن مئويتَيْن، تليها تبوك 4 مئوية، وحائل وعرعر وسكاكا والقريات 5 مئوية.
وسجّلت بريدة وحائل وعرعر وطريف وأبها والباحة والدوادمي وحفر الباطن وبيشة ورفحاء والقريات والخرج والمجمعة أعلى رطوبة 100% و95%.