في قفزة نوعية.. جامعة شقراء تدخل تصنيف الاستدامة العالمي لأول مرة

في خطوة تعكس التطور المتسارع في أداء الجامعات السعودية، دخلت جامعة شقراء وللمرة الأولى ضمن تصنيف الاستدامة العالمي للجامعات (UI GreenMetric) لعام 2025، محققة المركز الـ12 على مستوى الجامعات السعودية، و1106 عالميًّا.
ويُجسد هذا الإنجاز التزام الجامعة برؤية السعودية 2030، خاصة في محاور الاستدامة البيئية، واستخدام الموارد بكفاءة، وزيادة المساحات الخضراء، وتبني الطاقة النظيفة، وتطوير وسائل النقل الصديقة للبيئة.
ويُعد هذا الإدراج تتويجًا لجهود الجامعة في بناء بيئة جامعية مستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية من خلال مبادرات ومشاريع نوعية داخل الحرم الجامعي.
ويُصنّف UI GreenMetric كأحد أبرز التصنيفات العالمية في قياس أداء الجامعات في مجالات الاستدامة، ويضم مؤسسات تعليمية من مختلف أنحاء العالم تُقيّم وفق معايير دقيقة تشمل الحوكمة، التعليم، البنية التحتية، الطاقة، وإدارة النفايات والمياه والنقل.