في قفزة نوعية.. جامعة شقراء تدخل تصنيف الاستدامة العالمي لأول مرة

ويُصنّف UI GreenMetric كأحد أبرز التصنيفات العالمية في قياس أداء الجامعات في مجالات الاستدامة، ويضم مؤسسات تعليمية من مختلف أنحاء العالم تُقيّم وفق معايير دقيقة تشمل الحوكمة، التعليم، البنية التحتية، الطاقة، وإدارة النفايات والمياه والنقل.