وصول 14 مواطنًا و206 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك "الرياض" إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 أشخاص من الدول الآتية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).