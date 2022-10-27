إزالة 3 لحميات حميدة من بطن ستيني عن طريق المنظار بـ"فيصل الطائف"

وأضاف: "بفضل الله بعد ساعتين تم إزالة اللحمية بالكامل عن طريق المنظار بواسطة الفريق الطبي للجهاز الهضمي بقيادة الدكتور حامد الشهري استشاري الجهاز الهضمي، والدكتور محمد مخلص استشاري الجهاز الهضمي، وبدر السفياني فني المناظير، وريم الفهمي فنية المناظير، بحضور فريق الجراحة بقيادة الدكتور شاكر الفاران، وتم وضع المريض تحت المراقبة لمدة 24 ساعة، والتأكد من عدم حدوث مضاعفات، وغادر المريض المجمع بصحة جيدة ولله الحمد".