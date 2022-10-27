إزالة 3 لحميات حميدة من بطن ستيني عن طريق المنظار بـ"فيصل الطائف"

أزال فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف ثلاث لحميات حميدة من بطن أحد المرضى.
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ "سبق" سراج الحميدان ، متحدث "صحة الطائف"، فقد راجع مريض يبلغ من العمر 62 عامًا ، عيادة المناظير يشتكي من آلام مزمنة بالبطن.
وبعد عمل منظار علوي ومنظار سفلي، تبين وجود ثلاث لحميات متقدمة إحداها بحجم 4 سم ، وأخرى بحجم 1 سم ، وتم أخذ عينات منها حيث اتضح أنها لحميات من النوع الحميد تحتاج إزالة بالمنظار.
وبعد عمل أشعة مقطعية لكامل الجسم للتأكد من عدم وجود أورام ، ناقش الفريق الجراحي طريقة إزالة اللحمية وتم الاتفاق على إزالتها عن طريق المنظار بتقنية EMR وفي حالة حدوث مضاعفات يتم التدخل الجراحي.
وأضاف: "بفضل الله بعد ساعتين تم إزالة اللحمية بالكامل عن طريق المنظار بواسطة الفريق الطبي للجهاز الهضمي بقيادة الدكتور حامد الشهري استشاري الجهاز الهضمي، والدكتور محمد مخلص استشاري الجهاز الهضمي، وبدر السفياني فني المناظير، وريم الفهمي فنية المناظير، بحضور فريق الجراحة بقيادة الدكتور شاكر الفاران، وتم وضع المريض تحت المراقبة لمدة 24 ساعة، والتأكد من عدم حدوث مضاعفات، وغادر المريض المجمع بصحة جيدة ولله الحمد".