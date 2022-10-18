أمانة جازان تُطلق حاضنة نموذجية بـ 10 منافذ للبيع بمحافظة أحد المسارحة

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي، أن الحاضنة نُفذت في ممشي البلدية، وتمّ تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية، والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات من جراء ممارسة البيع العشوائي، والتي تتمحور في التشوّه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.