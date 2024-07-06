48 مئوية.. "الصمان" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 14

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقّعة في المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن الصمان سجلت أعلى درجة حرارة 48 مئوية، فيما سجلت السودة أقلّ حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف: أن درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة اليوم، 47 مئوية في الدمام والأحساء والتنهات والدهناء، و45 درجة في حفر الباطن، و44 في مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها الباحة 20 درجة، وأبها 21 درجة، والطائف والقريات 22.
وتوقّع المركزُ استمرارَ تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والحدود الشمالية تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير. كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الغربية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.