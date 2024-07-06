48 مئوية.. "الصمان" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 14

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان وعسير. كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الغربية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.