إحباط محاولة تهريب قرابة 4 ملايين قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة "فلفل"

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,989,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة "فلفل"، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم (5) أشخاص: مقيم ووافدان بتأشيرتَي زيارة، ومرور من الجنسية السورية، ووافد زائر من الجنسية المصرية، ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.