بالصور.. إخلاء محلات بيع الحطب بأم السباع في الطائف

وقد حققت أمانة الطائف تقدمًا في تحسين المشهد الحضري للمدينة، وإزالة المشوهات البصرية، بعد أنْ أزالت البسطات المخالفة والمشوهة للمنظر العام والواقعة في أعلى عقبة الكُر بالهدا نزولًا لمكة المكرمة، والتي تابعتها "سبق"، كما أزالت الكثير من الحواجز الخرسانية التي كانت متناثرة في أجزاء من الشوارع داخل المدينة.