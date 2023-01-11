بالصور.. إخلاء محلات بيع الحطب بأم السباع في الطائف

تواصل أمانة الطائف جهودها في تحسين المشهد الحضري للمدينة ومعالجة التشوّهات البصرية؛ حيث نفذت عملية إخلاء لمحلات بيع الفحم الواقعة بحي أم السباع، بعد إشعار أصحابها بإخلائها؛ حيث إنها تقع داخل حي سكني، وتمت إزالة تلك المحلات التي ظلّت سنواتٍ طوالًا مسببةً إزعاجًا وتشويهًا داخل الحي، بخلاف ما تُلحقهُ من أضرار.
وتأتي تلك الجهود بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمعالجة الشكاوى والبلاغات الواردة للأمانة لاحتواء التشوه البصري الذي تمثّله هذه المحلات داخل الحي، والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عنها، وضرورة الانتقال إلى الموقع الجديد بعيدًا عن التجمعات السكانية حفاظًا على الصحة العامة.
وقد حققت أمانة الطائف تقدمًا في تحسين المشهد الحضري للمدينة، وإزالة المشوهات البصرية، بعد أنْ أزالت البسطات المخالفة والمشوهة للمنظر العام والواقعة في أعلى عقبة الكُر بالهدا نزولًا لمكة المكرمة، والتي تابعتها "سبق"، كما أزالت الكثير من الحواجز الخرسانية التي كانت متناثرة في أجزاء من الشوارع داخل المدينة.