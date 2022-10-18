مكة المكرمة الأعلى حرارة بالمملكة بـ39 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 39 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام والأحساء 38 مئوية، ثم جازان والعلا ورفحاء 37 درجة مئوية، وكل من جدة وينبع والقريات والخرج 36 مئوية؛ فيما سجلت الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا وشرورة والقنفذة 35 درجة.