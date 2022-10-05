دول مجلس التعاون تعتمد تفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية

وأحيطت اللجنة بما توصلت إليه لجنة أسواق "البورصات" المال الخليجية بشأن تنفيذ المبادرات الجاري العمل عليها من قِبَل اللجنة، التي ستسهم في تعزيز سبل التواصل والتعاون بين الأسواق الخليجية، كما اطلعت على ما توصل إليه فريق عمل المسؤولين عن التدريب بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بشأن تفعيل بوابة المعرفة لأسواق المال الخليجية؛ للاستفادة منها بشكل أكبر، وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.