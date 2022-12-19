عودة الأمطار لمناطق واسعة من المملكة بالتزامن مع دخول الشتاء فلكيًّا نهاية الأسبوع

هذا وتُشير نتائج تحليلات المُتنبئين الجويين في "طقس العرب" إلى توقعات بهطول أمطار من مُتوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على مُعظم أجزاء منطقة مكة المكرمة (بما فيها أجزاؤها الساحلية)، والقصيم، وحفر الباطن؛ مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق إبان عبور هذه الجبهة الباردة.. وتهطل أمطار مُتوسطة في مُجملها تكون غزيرة أحيانًا على أجزاء من الرياض والشرقية (خاصةً الأجزاء الشمالية من المنطقتين)، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق: (المدينة المُنورة، وحائل، والحدود الشمالية، وعسير، والباحة).