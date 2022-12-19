عودة الأمطار لمناطق واسعة من المملكة بالتزامن مع دخول الشتاء فلكيًّا نهاية الأسبوع

تُشير أحدث قراءات الخرائط الجوية إلى أن هُناك حالة ماطرة جديدة يُتوقع أن تؤثر على العديد من مناطق المملكة مع نهاية الأسبوع الحالي، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء من الناحية الفلكية، وتترافق بعبور جبهة هوائية باردة يفتعلها حوض مُنخفض قطع، ويعقبها انخفاض واضح في درجة الحرارة على أغلب مناطق المملكة.
هذا وتُشير نتائج تحليلات المُتنبئين الجويين في "طقس العرب" إلى توقعات بهطول أمطار من مُتوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على مُعظم أجزاء منطقة مكة المكرمة (بما فيها أجزاؤها الساحلية)، والقصيم، وحفر الباطن؛ مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق إبان عبور هذه الجبهة الباردة.. وتهطل أمطار مُتوسطة في مُجملها تكون غزيرة أحيانًا على أجزاء من الرياض والشرقية (خاصةً الأجزاء الشمالية من المنطقتين)، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق: (المدينة المُنورة، وحائل، والحدود الشمالية، وعسير، والباحة).
وتُسبق هذه الأحوال الجوية غير المُستقرة بارتفاع في درجات الحرارة نهار يوم الأربعاء والخميس؛ إذ تُصبح أعلى من مُعدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس دافئًا نسبيًّا في أغلب المناطق، وتنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية قُبيل عبور الجبهة الباردة.