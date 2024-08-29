"نائب أمير الشرقية" يطلع على مشاريع المياه المنفذة بضاحية الملك فهد وحي الفرسان

استقبل الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك وعدد من قيادات الشركة.
وأشاد نائب أمير المنطقة بما يحظى به قطاع المياه من دعم وتمكين من القيادة أيدها الله، والتي أسهمت في توسع المنظومة وتطورها، لتحسين جودة الخدمات المائية والبيئة المقدمة، وتعزيز استدامتها بكفاءة تتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تساهم في الوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقدّم "مبارك"، عرضًا لنائب أمير المنطقة الشرقية عن أهم مخرجات مشاريعها التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرًا، والتي يتقدّمها الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات الخدمات البيئية (المرحلة الأولى) بالأحياء (الأول، الثاني، الثالث، السادس) بضاحية الملك فهد وحي الفرسان بمحافظة البيضاء، وجاهزية الشركة لاستقبال طلبات العملاء لربط (9000) عقار بشبكات المنظومة.
وأكد أن الشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية ساهمت في سرعة الاستفادة من مخرجات هذا المشروع؛ للارتقاء بجودة الحياة في أحياء محافظة البيضاء والتي تشهد بدورها العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لاستكمال ربط كافة أحياء المحافظة بالمنظومة البيئية عند الانتهاء من تنفيذها.