"نائب أمير الشرقية" يطلع على مشاريع المياه المنفذة بضاحية الملك فهد وحي الفرسان

وقدّم "مبارك"، عرضًا لنائب أمير المنطقة الشرقية عن أهم مخرجات مشاريعها التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرًا، والتي يتقدّمها الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات الخدمات البيئية (المرحلة الأولى) بالأحياء (الأول، الثاني، الثالث، السادس) بضاحية الملك فهد وحي الفرسان بمحافظة البيضاء، وجاهزية الشركة لاستقبال طلبات العملاء لربط (9000) عقار بشبكات المنظومة.