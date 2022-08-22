200 مركز.. قفزة لجامعة الملك خالد في "تصنيف شنغهاي العالمي 22"

وأوضح المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري، أن معايير التصنيف الأربعة يتفرع منها عدة مؤشرات تشمل: قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، وعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، إضافة إلى قياس عدد الاستشهادات لأعلى الباحثين في قواعد بيانات Clarivate، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات العلوم والطبيعة (Nature & Science)، وعدد الأبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي SSIE ودليل النشر للعلوم الاجتماعية SSCI، والأداء الفردي فيما يتعلق بحجم المؤسسة.