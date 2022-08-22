200 مركز.. قفزة لجامعة الملك خالد في "تصنيف شنغهاي العالمي 22"

حصلت جامعة الملك خالد، على المركز 640 على مستوى العالم، ضمن تصنيف شنغهاي (Shanghai Ranking) للجامعات العالمية 2022، الذي أظهر نتائجه معلنًا بذلك تقدم الجامعة 200 مركز عن العام الماضي.
ويقوم تصنيف شنغهاي على نشر نتائج أفضل 1000 جامعة عالمية سنويًّا، باستخدام 4 معايير تتمثل في جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس، والمخرجات البحثية، وكذلك الأداء مقارنة بحجم المؤسسة.
وأوضح المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري، أن معايير التصنيف الأربعة يتفرع منها عدة مؤشرات تشمل: قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، وعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية، إضافة إلى قياس عدد الاستشهادات لأعلى الباحثين في قواعد بيانات Clarivate، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات العلوم والطبيعة (Nature & Science)، وعدد الأبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي SSIE ودليل النشر للعلوم الاجتماعية SSCI، والأداء الفردي فيما يتعلق بحجم المؤسسة.
يُذكر أن هذا هو الظهور الثاني للجامعة في ذات التصنيف خلال عامين على التوالي.