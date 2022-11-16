تسليم أول شهادة سلامة ورخصة تشغيل في المملكة لمشغل ميناء الرياض الجاف

ويأتي تسليم شهادة السلامة ورخصة التشغيل لميناء الرياض الجاف انطلاقًا من الدور التنظيمي للهيئة في الإشراف والتنظيم على أنشطة وخدمات النقل البري والبحري والسككي في المملكة، وفي ظل الجهود المستمرة لتحسين البيئة التشريعية، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير وتمكين القطاع اللوجستي وتحسين التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والإسهام في تحقيق التوسع المطلوب في عمليات الشحن وربط المناطق اللوجستية من خلال توفير خيارات نقل متطورة، ورفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات اللوجستية المقدمة، وزيادة معدلات التنافسية للقطاع اللوجستي وجذب الاستثمارات.