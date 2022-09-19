ضبط مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات في أماكن يُمنع فيها الرعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مخالفًا لنظام البيئة - (13) مواطنًا ومقيمين من الجنسية السودانية -، لارتكابهم مخالفات رعي (354) متنًا من الإبل، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.