للتوعية والحد من الهدر الغذائي.. تعاون بين "الأمن الغذائي" و"الزكاة والضريبة والجمارك"

وقّعت الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، مذكرة تعاون، لتعزيز التعاون في مجال التوعية والحد من الهدر الغذائي.
ويأتي هذا التعاون في إطار بناء الشراكات بين الجهات الحكومية؛ للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء؛ لرفع مستوى الوعي للاستخدام الأمثل للموارد الغذائية بكفاءة، وعقد الندوات العلمية وورش العمل المشترك.
جرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بالرياض بين نائب محافظ الهيئة لشؤون الحبوب والمشرف العام على استراتيجية الأمن الغذائي محمد بن إبراهيم الفوزان، ووكيل المحافظ للاتصال المؤسسي والتوعية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقيل بن عبدالله العقيل.