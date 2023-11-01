جدة.. ضبط موقع مهجور حوّلته عمالة مخالفة لمعمل مستحضرات تجميل

نجحت فرق الرقابة الميدانية بأمانة محافظة جدة من ضبط موقع مهجور بحي الشرفية، يضم مستودعاً للمستحضرات النسائية ومعملاً متكاملاً لتصنيع الزيوت، حيث جرت إزالة المعمل بعد مصادرة كل المضبوطات.
وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مبنى مهجور استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في تخزين الكريمات والمستحضرات النسائية وصناعة الزيوت، وبيّنت الأمانة أنه جرى مصادرة كل المضبوطات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق مالك المبنى.
وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.