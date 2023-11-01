جدة.. ضبط موقع مهجور حوّلته عمالة مخالفة لمعمل مستحضرات تجميل

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مبنى مهجور استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في تخزين الكريمات والمستحضرات النسائية وصناعة الزيوت، وبيّنت الأمانة أنه جرى مصادرة كل المضبوطات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق مالك المبنى.