"هيئة الاتصالات" توقّع مذكرة تفاهم مع "الملكية الفكرية"

وقّعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بهدف التعاون والعمل على إطلاق مبادرة الحماية الفكرية للبرمجيات المحلية وصناعة التقنية في المملكة، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف، بالإضافة لتعزيز وتمكين نمو قطاع التقنية.