"الإبراهيم": اجتماعُ المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض فرصةٌ فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأول للاجتماع الخاصّ بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "بورغي برينده"، الذي انعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات اليوم، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الخاصّ على مدار يومَي 28 و29 أبريل الجاري، تحت شعار "التعاون الدولي والنموّ والطاقة من أجل التنمية"، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة.