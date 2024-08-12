الجولة الأولى في "الدلم".. "البيئة" تطلق مبادرة "مرشدك الزراعي"

ودشن المبادرة محافظ الدلم فيصل القاسم، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة، واشتملت على معرض ريفي، وورش عمل للمزارعين، وعرضٍ لأبرز قصص النجاح للمزارعين، إضافة إلى ديوانية مرشدك الزراعي التي تقدم الدعم والاستشارة والإرشاد للمزارعين من قبل متخصصين، إلى جانب عرض بعض المنتجات الزراعية الموسمية والمنتجات الحرفية في قرية الدلم التراثية.