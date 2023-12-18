مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة مريض توقف قلبه خلال "70" دقيقة

وقال د.عبدالله الشهري استشاري القلب والأشعة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض أسعف إلى الطوارئ في ساعة مبكرة من الصباح، بعد أن داهمته آلام حادة في الصدر والظهر، مع صعوبة في التنفس وشعور مفاجئ بالدوار والإرهاق، وفي لحظة استقباله توقف قلبه عن العمل، فنقل على وجه السرعة إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وتم إنعاشه بالصدمات الكهربائية، فعاد القلب للنبض مجدداً، وعقب استقرار حالته تم تخطيط القلب وتحليل الانزيمات، فبينت النتائج وجود جلطة قلبية حادة، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة، بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر ومميعات الدم، وبموازاة ذلك تم التواصل مع استشاري القلب وتجهيز غرفة القسطرة، وأظهرت القسطرة وجود انسداد في الشريان التاجي، نتج عنه صعوبة في إمداد عضلة القلب بالدم والأكسجين والعناصر المغذية الكافية، وتمت إزالة الجلطة وتركيب دعامتين وإعادة التروية الدموية للقلب بصورة طبيعية، ونقل المريض بعدها إلى الرعاية المركزة القلبية بحالة مستقرة، وبعد "4" أيام من الرعاية الصحية الحثيثة غادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة لإستكمال المتابعة بعيادة القلب.