شاهد.. إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة "عصاميون" لدعم روّاد الأعمال السعوديّين

وأضاف أن المبادرة تنطلق في نسختها الخامسة، بعد أسابيع قليلة من بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، والذي يهدف لتحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، معبراً عن ثقته في أن القانون الجديد سيكون عاملاً رئيساً في زيادة أعداد المشاركات خلال المواسم المقبلة، لكونه يسهّل كافّة المتطلّبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من التوسّع والنموّ، وهو ما يُتوقع أن يشجّع مزيداً من الشباب على تأسيس أعمالهم وكتابة قصص نجاحهم.