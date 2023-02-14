شاهد.. إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة "عصاميون" لدعم روّاد الأعمال السعوديّين

أطلقت مبادرة محمد إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال "عصاميون" موسمها الخامس لعام 2023، وذلك في حفل كبير أقيم بالرياض، بحضور عدد من قيادات القطاعين العام والخاص.
وتفصيلاً، حضر حفل الإطلاق: المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والأمير سلطان بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، والمهندس ريان الفايز نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن عبدالله المرشد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، وإبراهيم بن محمد السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك".
وتسعى مبادرة "عصاميون" التي تطلقها شركة "ماسك" منذ عام 2019م، إلى تكريم أصحاب قصص النجاح، من رواد ورائدات الأعمال السعوديين والقادة التنفيذيين الذين صنعوا تجارِب ملهِمة في عالم الأعمال، وتحفيزهم لاستكمال مسيرتهم.
وشهد الحفل تدشين مرحلة التسجيل في نسخة العام الحاليّ من الجائزة، والتي تتضمّن أربعة مسارات مختلفة، هي مسار الشخصية العصامية الريادية والمسار التجاريّ والمسار الصناعيّ ومسار الريادة الاجتماعية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كلّ مسار على جائزة نقدية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى درع وشهادة تقدير.
ومن ناحيته، قال مدير مسرعات ريادة الأعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، محمد المغلوث، إن "منشآت" حرصت على دعم ومساندة مبادرة "عصاميون" منذ انطلاقها وحتى اليوم، نتيجة الدور المهمّ الذي تؤدّيه في دعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة، وتحفيز الشباب على خوض غمار العمل الحرّ، وهو ما يتوافق مع أهداف الهيئة الساعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال ورفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحليّ الإجماليّ، تحقيقاً لمستهدَفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد "المغلوث" بتخصيص المبادرة في نسخة هذا العام، أحد مساراتها لمشاريع الريادة الاجتماعية، خاصة في ظلّ ما بات يشكّله هذا القطاع من أهمّية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية وحلّ مشكلاتها بطريقة مبتكرة اجتماعياً ومستدامة مالياً.
وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع عادة ما تتبنّى نماذج أعمال مبتكرة تُسهم في تحسين الفاعلية والكفاءة والشمولية، وهو ما يستوجِب دعمها ومساندتها وتحفيزها على المضيّ قدماً في نشاطها الحيويّ بالنسبة للمجتمع.
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ماسك"، ناصر السبيعيّ، إن إطلاق المبادرة يأتي ضمن جهود "ماسك" للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إيماناً من الشركة بالدور المجتمعيّ للقطاع الخاصّ، وضرورة مشاركته الفاعلة في كلّ ما من شأنه دعم وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطنيّ.
وأضاف أن المبادرة تنطلق في نسختها الخامسة، بعد أسابيع قليلة من بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، والذي يهدف لتحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، معبراً عن ثقته في أن القانون الجديد سيكون عاملاً رئيساً في زيادة أعداد المشاركات خلال المواسم المقبلة، لكونه يسهّل كافّة المتطلّبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من التوسّع والنموّ، وهو ما يُتوقع أن يشجّع مزيداً من الشباب على تأسيس أعمالهم وكتابة قصص نجاحهم.
وخلال الحفل، استعرض رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة سعد السياريّ، تفاصيل النسخة الخامسة من "عصاميون" ومساراتها ومعايير المشاركة فيها.
وأكد أن المبادرة تهدِف بالأساس لتكريم أصحاب المشاريع القائمة بالفعل، التي نجحت في كتابة اسمها في عالم ريادة الأعمال، وهو ما يشترط في المشاريع المتقدِّمة أن تكون قيادية في مجالها وغير متعثّرة مالياً، مع ضرورة أن يكون المتقدّم سعوديّاً ويكون المقرّ الرئيس للمشروع في المملكة.
وأضاف أن المبادرة تحرص على الالتزام بأعلى معايير الشفافية في عملية التحكيم، من خلال تبنّي إجراءات واضحة ونزيهة في اختيار الفائزين، والاستعانة بلجنة تحكيم مستقلّة لكلّ مسار، من كبار الشخصيات المهتمّة بريادة الأعمال وأصحاب الخبرة المشهود لهم بالكفاءة في مسار الجائزة.
وبإطلاق مرحلة التسجيل، بات بإمكان روّاد ورائدات الأعمال السعوديين، إنشاء حسابات لهم على المنصّة الإلكترونية للمبادرة ، والتسجيل بدءاً من اليوم وحتى نهاية يوم الـ11 من مارس 2023م، بينما سيتمّ الإعلان عن الفائزين في حفل كبير بالرياض، يوم الـ14 من مايو 2023م، بحضور ممثّلي الجهات الشريكة للمبادرة والرعاة.