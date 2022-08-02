"المدني" يدعو للحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

وقالت المديرية: ستتأثر مناطق: عسير، ونجران، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق: الرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها.