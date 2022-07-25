أمانة المدينة المنورة توقّع عقدًا استثماريًا لإنشاء وتشغيل مبانٍ تجارية وفندقية

وتُعد هذه الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة في التوسع في إنشاء وتطوير منظومة خدمات الضيافة والمرافق ذات الجذب السياحي في منطقة المدينة المنورة، والسعي لتوفير خيارات سكنية وفندقية جديدة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة، حيث تتمركز في موقعٍ ذا اطلالة مميزة تبعد حوالي 300 متر فقط عن المسجد النبوي الشريف وتطل على المنطقة المركزية التي تشهد توافد الزوار خلال موسمي الحج والعمرة على مدار العام، بالإضافة إلى قرب الموقع من خدمات حافلات النقل السريع BRT.