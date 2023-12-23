"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد ورياحٌ مُثيرة للأتربة على مكة والمدينة والقصيم والرياض والشرقية والشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.