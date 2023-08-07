"الإذاعة والتلفزيون" تطلق نظام البث الإذاعي الرقمي "نظام DAB+".. مساء اليوم

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون مساء اليوم نظام البث الإذاعي الرقمي "نظام DAB+"، كأحدث أنظمة البث الإذاعي الرقمي في المملكة.
ومواكبة للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تحول هيئة الإذاعة والتلفزيون نظام البث الإذاعي الأرضي إلى "نظام DAB+"، وهو النظام الأحدث للجيل الثالث من البث الإذاعي الأرضي.
والمواقع التي تم الانتهاء من تشغيلها بهذا النظام هي "الرياض، الدمام، جدة".
ويعتبر النظام الجديد طريقة لإذاعة الراديو رقميًا باستخدام نطاق ترددي أقل مقارنة بالإذاعة التناظرية FM وAM.
يشار إلى أن الإذاعات الرسمية في المملكة حاليًا هي "القرآن الكريم، نداء الإسلام، الرياض، جدة، الإخبارية، راديو السعودية باللغة الإنجليزية".
ومن المتوقع الانتهاء من تشغيل النظام الجديد في جميع المناطق في الربع الرابع من 2024م.