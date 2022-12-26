5031 سوقاً و100 مخالفة.. جولات رقابية على مستودعات وأسواق الإطارات في جميع المناطق

وتنوّعت المخالفات المرصودة على الإطارات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، وكفاءة الطاقة لمعادل الدوران C1 مخالفة للحد الأدنى، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).