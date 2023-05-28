خبير عالمي: مدينة سعودية في قائمة أعلى الإيرادات من الزوار الدوليين.. تعرف عليها

وقال هانكي في تغريدة على منصة تويتر: على مدار عام 2022 تعافت صناعة السفر العالمية من جائحة كورونا، وبرزت المدن العشر التالية كأفضل المستفيدين من موجة السياحة الدولية بعد الجائحة.