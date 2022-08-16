"تقويم التعليم": مؤشر ترتيب يحفز التنافس بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم بالمملكة

ويعرض المؤشر كذلك النتائج من خلال ترتيب المدارس في قائمة، وعرض المدارس على الخريطة التفاعلية، مع خيارات بحث متقدم لكل طريقة تشمل إدارة ومكتب التعليم ونوع التعليم والاختبار للبنين والبنات وغيرها، كما يمكن البحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرة من الخارطة الموجودة في مؤشر ترتيب، للتعرف على أداء وترتيب المدرسة بين المدارس، حيث بلغ عدد المدارس الثانوية التي شملها المؤشر (4878) خلال ثلاث سنوات، كما شمل (1.476.630) طالبًا وطالبة في اختبار القدرات العامة، و (1.017.568) في اختبار التحصيل الدراسي.