"الحصيني": "المربعانية" بعد غد الأربعاء.. وهي البداية الفعلية للشتاء ومدتها 39 يومًا

وأشار "الحصيني" إلى أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم، هي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل. وهي مظنة البرد، خاصة إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.