"الحصيني": "المربعانية" بعد غد الأربعاء.. وهي البداية الفعلية للشتاء ومدتها 39 يومًا

أكد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن "المربعانية" تبدأ بعد غد الأربعاء الموافق 13/ 5/ 1444هـ، وهي البداية الفعلية للشتاء، ومدتها 39 يومًا، وتعني دخول الشتاء فلكيًّا -وهو الانقلاب الشتوي- في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويحدث ذلك -إن شاء الله- يوم الأربعاء 1444/ 5/ 27هـ، الموافق 21 ديسمبر.
وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" أن أول نجم من المربعانية يمكن اعتباره امتدادًا للوسم؛ لأنه ينبت ما ينبته الوسم إذا بارك الله في المطر الذي يهطل في المربعانية.
وأشار "الحصيني" إلى أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم، هي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل. وهي مظنة البرد، خاصة إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.