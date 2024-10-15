"الإذاعة والتلفزيون" و"STC TV" توقّعان اتفاقية شراكة في مجال ترخيص محتوى بثّ القنوات

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون و"STC TV", اتفاقية شراكة استراتيجية، لتعزيز التعاون والتكامل في مجال ترخيص محتوى بثّ القنوات، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، ونائب الرئيس لخدمات النمو في مجموعة "STC" تركي النعيم.
مثّل هيئة الإذاعة والتلفزيون في توقيع الاتفاقية مدير مركز الأرشيف الرقمي بالهيئة تركي العتيبي، فيما مثّلت مجموعة "STC" نائبة الرئيس للمحتوى خلود أبو حمص.
وتهدف الاتفاقية إلى منح جميع الحقوق والرخص اللازمة للبث المتزامن، واستغلال قنوات شبكة الإذاعة والتلفزيون السعودي، ومحتواها عبر تطبيق "stc tv" الرقمي وأجهزة الاستقبال المنزلية الرقمية بدقة عالية جدًا لعملاء التطبيق، مما يعزز من قيمة المحتوى ويتيح خيارات أوسع للمستخدمين، كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز المحتوى السعودي والإسهام في إثراء المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحتوي منصة "سيما" – التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون - على أكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة مؤرشفة على مدى 60 عامًا وأكثر، ووثقت سيما اللحظات الأولى للبث الأول في المملكة، بالإضافة لأول تجربة هاتف والكثير من الأحداث التي تمت في مراحل تطور ونهضة الوطن، مما يسهم في إبراز المحتوى السعودي.
وتأتي خطوة الشراكة نحو تحقيق أهداف المنصتين في تقديم محتوى متميز، وستعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتوفير محتوى متنوع، من خلال عرض وترخيص المواد الإعلامية، مما يعزز من إمكانية الوصول إلى محتوى حصري يتناسب مع احتياجاتهم واختلاف مجالاتهم، ويلبي تطلعات الجمهور، في وقت تشهد فيه صناعة الترفيه في المنطقة نموًا متسارعًا، مما يعكس التزام المنصتين بتقديم أفضل الحلول والخدمات للمستخدمين.