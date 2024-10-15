"الإذاعة والتلفزيون" و"STC TV" توقّعان اتفاقية شراكة في مجال ترخيص محتوى بثّ القنوات

وتهدف الاتفاقية إلى منح جميع الحقوق والرخص اللازمة للبث المتزامن، واستغلال قنوات شبكة الإذاعة والتلفزيون السعودي، ومحتواها عبر تطبيق "stc tv" الرقمي وأجهزة الاستقبال المنزلية الرقمية بدقة عالية جدًا لعملاء التطبيق، مما يعزز من قيمة المحتوى ويتيح خيارات أوسع للمستخدمين، كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز المحتوى السعودي والإسهام في إثراء المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تحتوي منصة "سيما" – التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون - على أكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة مؤرشفة على مدى 60 عامًا وأكثر، ووثقت سيما اللحظات الأولى للبث الأول في المملكة، بالإضافة لأول تجربة هاتف والكثير من الأحداث التي تمت في مراحل تطور ونهضة الوطن، مما يسهم في إبراز المحتوى السعودي.