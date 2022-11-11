"الحصيني": بدء نجم الغفر الثالث من "الوسم".. تكثر فيه أمراض البرد فاحذروه

بدأ اليوم الجمعة نجم "الغفر"، وهو الثالث من "الوسم"، وأيامه تبلغ 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف، وتبدأ فيه المظاهر الشتوية، وتكثر فيه أمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.