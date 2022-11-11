"الحصيني": بدء نجم الغفر الثالث من "الوسم".. تكثر فيه أمراض البرد فاحذروه

بدأ اليوم الجمعة نجم "الغفر"، وهو الثالث من "الوسم"، وأيامه تبلغ 13 يومًا، وهو سادس منازل الخريف، وتبدأ فيه المظاهر الشتوية، وتكثر فيه أمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.
وأوضح الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أنه "يتكون من ثلاثة نجوم، وهو أول النجوم اليمانية. يطيب فيه شبة الضو (النار)، بل تصبح هناك ضرورة للتدفئة، خاصة في الأماكن الخارجية".
وبيَّن أن "مطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار، وينبت فيه الفقع إذا طرح الله البركة فيه، وتستمر فيه زيادة الليل، وتبدأ فيه هجرة طائر قطا نجد المقطقط".
وأشار "الحصيني" إلى أنه في هذا النجم يقل شرب الماء؛ لذلك يُنصح بمحاولة شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه لأهمية الماء للإنسان. وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح والشعير والخضراوات وسط السعودية.
وقال: "يوافق ظهوره حالة ممطرة تعيشها السعودية والخليج على أجزاء منها، وهطلت فيها أمطار متفاوتة".