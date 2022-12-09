المنامة.. رسالة من "آل الشيخ" للسنة والشيعة: كونوا يدًا تحمي أوطانكم مع الدولة

وأوضح ‏أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بفضل الله أولاً ثم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، قد خطت خطوات مهمة في فترة قليلة جدًّا، وقامت بعمل جبار في المحافظة على منابر المساجد وحمايتها من أن يُطرح فيها أي شيء يسبب الفرقة أو ينشر الغلو والتطرف ومبادئ الكراهية، حيث أصبحت تنشر مبادئ التراحم والتسامح ونبذ أسباب الفتن ومن يؤججها، وأصبحت تجمع كلمة أبناء الوطن في المملكة ولا تفرقهم، ويُطرح خلالها كل ما ينفع الإسلام والمسلمين، كما عملت على نشر مبادئ التسامح من خلال عقد اتفاقيات كثيرة مع عدد من الدول الإسلامية أو التي فيها جاليات إسلامية، وذلك بالتعاون على نشر مبادىء التسامح.