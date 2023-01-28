رابطة العالم الإسلامي تدين حرق متطرفين لنُسَخٍ من المصحف الشريف في الدنمارك

وختم بالتنويه إلى أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانًا مع إيمانهم، وثباتًا على قيمهم الداعية -دومًا- إلى السلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافًا صادقًا حول دُوَلهم الوطنية، وإسهامًا فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصرارًا على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد -بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.