أمانة الرياض: خروج العمالة من المحلات وعرض خدماتهم لتقطيع اللحوم على المارة بشكل عشوائي مخالف

أوضحت أمانة الرياض تعليقاً على ما تم تداوله عن وجود عمالة في حي الدريهمية تعرض على المارة خدمة تقطيع لحوم الأضاحي، أن خروج العمالة من المحلات ودعوة المارة بشكل عشوائي في وسط الطريق يعد مخالفة، ويتم إيقاع العقوبة على المحل المخالف في حال تم ضبط وتوثيق ذلك.
وأشارت الأمانة بأن شارع الشيخ محمد بن عبد اللطيف (الترمذي سابقاً) يعد من الطرق التي تنتشر فيها محلات الملاحم، وجميعها تمتلك التراخيص النظامية، ويزداد الطلب عليها خلال موسم عيد الأضحى، لرغبة الزبائن في تقطيع اللحوم وتغليفها، لذلك تكثف أمانة منطقة الرياض جولاتها الرقابية وفق عملها، لمنع أي سلوكيات غير نظامية قد تصدر من العاملين في تلك المنشآت التجارية.
ودعت أمانة منطقة الرياض جميع سكان المدينة للإبلاغ عن أي مخالفة من خلال تطبيق مدينتي ويتم مباشرتها فوراً، والوقوف عليها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.