أمانة الرياض: خروج العمالة من المحلات وعرض خدماتهم لتقطيع اللحوم على المارة بشكل عشوائي مخالف

وأشارت الأمانة بأن شارع الشيخ محمد بن عبد اللطيف (الترمذي سابقاً) يعد من الطرق التي تنتشر فيها محلات الملاحم، وجميعها تمتلك التراخيص النظامية، ويزداد الطلب عليها خلال موسم عيد الأضحى، لرغبة الزبائن في تقطيع اللحوم وتغليفها، لذلك تكثف أمانة منطقة الرياض جولاتها الرقابية وفق عملها، لمنع أي سلوكيات غير نظامية قد تصدر من العاملين في تلك المنشآت التجارية.