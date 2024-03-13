جهود تطوعية شاملة.. 900 كشاف يقدمون الخدمات لقاصدي المسجد الحرام في رمضان

ووقف على مسارات الخدمات التطوعية ومركز بادر الكشفي للأعمال التطوعية وتعرف على استعداد الكشافة لشهر رمضان المبارك؛ حيث يشارك نحو 900 كشاف وفتاة كشفية و40 قائداً وقائدة كشفية في تقديم الخدمات على مسارات التطوعية لكشافة ‫وزارة التعليم، تتمثل في دفع العربات وتوزيع وجبات إفطار الصائمين وتنظيم الحشود والتكامل مع الأجهزة الحكومية والأمنية والتطوعية، وكذلك دعم الجهود الإنسانية في خدمة قاصدي المسجد الحرام وتعزيز روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة، علاوة على إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن وإبراز الدور التربوي للكشافة، وأيضًا تقديم مبادرات إنسانية تطوعية نوعية لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين التي تسهل على المعتمرين القادمين للمسجد الحرام.