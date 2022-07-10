"سراج وجمانة".. عائلة التمريض في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

وأضاف: "عائلتنا مُحبة لمهنة التمريض؛ لأنها من أهم المهن الإنسانية، لذلك التحقت ابنتي جمانة بالمهنة، وهي تعمل معي حالياً في مركز صحي المعابدة، وسعداء بخدمة ضيوف الرحمن، شعورنا لا يوصف عند سماع دعاء المرضى لنا، وشكرهم لقيادتنا الرشيدة على هذه الخدمات الكبيرة التي تقدمها للحجاج".