"سراج وجمانة".. عائلة التمريض في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

سعداء بهذا الشرف العظيم، خدمة ضيوف الرحمن في هذه الأيام المباركة، والمشاركة في إنجاح جهود حكومتنا الرشيدة بموسم الحج.
بهذا الحديث، عبّر الممرض سراج علي الشريف، عن سعادته بالمشاركة في موسم الحج، ضمن كوادر "الصحة" هو وابنته أخصائية التمريض "جمانة سراج".
يقول الشريف: "أعمل بالصحة منذ عام 1418هـ، ولمحبتي لمهنة التمريض، وخدمة المرضى، أكملت دراستي، وحصلت على دبلوم التمريض، وبدأت بممارسة المهنة منذ عام 1425هـ".
وأضاف: "عائلتنا مُحبة لمهنة التمريض؛ لأنها من أهم المهن الإنسانية، لذلك التحقت ابنتي جمانة بالمهنة، وهي تعمل معي حالياً في مركز صحي المعابدة، وسعداء بخدمة ضيوف الرحمن، شعورنا لا يوصف عند سماع دعاء المرضى لنا، وشكرهم لقيادتنا الرشيدة على هذه الخدمات الكبيرة التي تقدمها للحجاج".