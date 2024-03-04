لا تعطهم.. ضبط عدد من المتسوّلين بجازان وفيديو يرصد

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة جازان، عن ضبط عددٍ من المتسوّلين أمام المحال التجارية وفي الطرقات العامة.
وتمّ رصد وضبط امرأتين من الجنسية اليمنية تمارسان التسوّل بشكلٍ مباشر أمام أحد المحال التجارية.
وأضاف حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط شخص من الجنسية نفسها يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.
ونوّه حساب الأمن العام، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.