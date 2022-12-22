"تقويم التعليم" تعتمد معايير ضمان الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التدريب العسكري

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، التي تضمنت ثلاثة أنواع من المعايير هي: معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العسكري وتطبق على المؤسسات التي ينتهي التعليم فيها بمؤهل، ومعايير مؤسسات التدريب العسكري التي ينتهي التدريب فيها بشهادة إتمام دورة، ومعايير ضمان الجود والاعتماد لبرامج التعليم العسكري التي ينتهي التعليم فيها بحصول الدارس على مؤهل.