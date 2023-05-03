"السديس" يتفقّد خدمات سقيا زمزم في المسجد الحرام

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، خدمات سقيا زمزم بالمسجد الحرام.
وأكد مواصلة بذل أقصى الجهود الميدانية لجودة توزيع ماء زمزم عبر مختلف نقاط التوزيع وضخ كميات كبيرة منه، بما يتواءم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين والزائرين والعمل على تطوير منظومة خدمات سقيا زمزم بما يحقق توجيهات القيادة.
وأفاد "السديس" أن ما تشهده منظومة خدمات سقيا زمزم في الحرمين الشريفين هو نتاج دعم سخي وغير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامهما بكل ما من شأنه تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.