"السديس" يتفقّد خدمات سقيا زمزم في المسجد الحرام

وأفاد "السديس" أن ما تشهده منظومة خدمات سقيا زمزم في الحرمين الشريفين هو نتاج دعم سخي وغير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامهما بكل ما من شأنه تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.