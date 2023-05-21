أمير الباحة يتابع الحالة المطرية ويُوجِّه برفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ

تابع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الحالة المطرية على منطقة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم.
وشدَّد أمير الباحة على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسية بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي؛ للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.
ودعا الأمير الدكتور حسام بن سعود المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم.. متمنيًا السلامة للجميع، وداعيًا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.