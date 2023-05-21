أمير الباحة يتابع الحالة المطرية ويُوجِّه برفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ

وشدَّد أمير الباحة على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول، موجهًا جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسية بالمنطقة، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي؛ للتأكد من سلامتها أمام المركبات، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لا قدر الله.