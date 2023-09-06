مكة المكرمة قد تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض اليوم الأربعاء.. تفاصيل

وفي التفاصيل يُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم الأربعاء بهبوب رياح شرقية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة مجددًا لمستويات تقترب من حاجز الـ50 درجة مئوية؛ مما يعمل على سيطرة أجواء لاهبة ومرهقة بشكل عام، على أن تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارًا من الجمعة.